Клинкхамммер дисквалифицирован на два матча, Бойд оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матчей «Барыс» — «Авангард» (4:3).



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Роба Клинкхаммера по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Барыса» Дастина Бойда наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.