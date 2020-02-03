Йоэнсуу дисквалифицирован на два матча, Воронков — на один

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матчей «Локомотив» — «Йокерит» и «Ак Барс» — «Динамо» Рига.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Йокерита» Ессе Йоэнсуу по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу. В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ автоматическую дисквалификацию на одну игру получил форвард казанцев Дмитрий Воронков за повторную драку в сезоне.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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