Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 2 февраля 2020 года
2 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно три матча, в которых приняли участие восемь российских хоккеистов. Форварды Евгений Малкин и Илья Ковальчук отметились результативными передачами, Владислав Гавриков, Евгений Кузнецов и Андрей Свечников забросили по шайбе, голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 29 из 33 бросков в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:4).
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Самсонов
|«Вашингтон»
|29 из 33
|87,9
|3:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Малкин (н)
Овечкин (н)
Кузнецов (н)
Орлов (з)
А. Свечников (н)
Ковальчук (н)
Гавриков (з)
|«Питтсбург»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Каролина»
«Монреаль»
«Коламбус»
|0+1
0
1+0
0
1+0
0+1
1+0
|0
-2
0
-1
+2
+1
-2
|0
2
0
2
0
0
0
|1
4
3
2
2
1
1
|4
4
3
4
3
2
0
|0
2
0
0
0
1
5
|38%
31%
-
-
-
-
-
|21.43
23.15
18.30
22.17
16.38
20.53
21.36
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