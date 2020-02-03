Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 2 февраля 2020 года

2 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно три матча, в которых приняли участие восемь российских хоккеистов. Форварды Евгений Малкин и Илья Ковальчук отметились результативными передачами, Владислав Гавриков, Евгений Кузнецов и Андрей Свечников забросили по шайбе, голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 29 из 33 бросков в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:4).

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Самсонов «Вашингтон» 29 из 33 87,9 3:4