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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 2 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 2 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

2 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно три матча, в которых приняли участие восемь российских хоккеистов. Форварды Евгений Малкин и Илья Ковальчук отметились результативными передачами, Владислав Гавриков, Евгений Кузнецов и Андрей Свечников забросили по шайбе, голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 29 из 33 бросков в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:4).

ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Самсонов«Вашингтон»29 из 3387,93:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Малкин (н)

Овечкин (н)

Кузнецов (н)

Орлов (з)

А. Свечников (н)

Ковальчук (н)

Гавриков (з)		«Питтсбург»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Каролина»

«Монреаль»

«Коламбус»		0+1

0

1+0

0

1+0

0+1

1+0		0

-2

0

-1

+2

+1

-2		0

2

0

2

0

0

0		1

4

3

2

2

1

1		4

4

3

4

3

2

0		0

2

0

0

0

1

5		38%

31%

-

-

-

-

-		21.43

23.15

18.30

22.17

16.38

20.53

21.36
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