Роспотребнадзор не выявил вирус у хоккеистов ВХЛ, прибывших из Китая
Четверых россиян, прибывших в Пензу из КНР в составе китайских клубов ВХЛ, обследовали на коронавирус, подозрения не подтвердились, сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.
«Четыре спортсмена из китайских хоккейных команд госпитализировали с признаками ОРВИ. Обследованы. Лабораторно коронавирус не выявлен. Все выписаны и на сегодняшний день здоровы», — приводит слова Быковой РИА «Новости».
Ранее ВХЛ сообщила, что лига из-за распространения коронавируса в КНР решила перенести все домашние матчи китайских клубов на территорию России. В ВХЛ отмечали, что игроки китайских клубов, которые находятся в России с 23 января, проходят ежедневный осмотр в связи с ситуацией с коронавирусом.
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