Хартли: «Авангард» слишком сильно отходил назад, что совершенно не в нашем стиле

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом». Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась победой хозяев со счётом 2:1 ОТ.
«Магнитогорск — с победой. Мы провели довольно сильную выездную игру, но начало третьего периода нас немного откатило назад. Мы совершенно не в своём стиле откатились, «Магнитка» применяла достаточно серьёзный прессинг, но если посмотреть на гол Антипина — это прекрасный пример того, как мы отошли назад, что совершенно не в нашем стиле, и Виктор прошёл через нашу защиту. После этого хозяева получили дополнительную энергию. Хотелось бы провести третий период лучше, чем мы его провели на самом деле.
Играть в овертайме — это всё равно что подбрасывать монетку. Был замечательный момент у нас при выходе «два в одного», когда Бек бросал, и был момент у Магнитогорска, который «Металлург» реализовал. Сейчас у нас перерыв, и после него мы с новыми силами вернёмся к игре», — цитирует Хартли пресс-служба «Авангарда».
- 3 февраля 2020
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