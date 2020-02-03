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Хартли: «Авангард» слишком сильно отходил назад, что совершенно не в нашем стиле

Хартли: «Авангард» слишком сильно отходил назад, что совершенно не в нашем стиле
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом». Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась победой хозяев со счётом 2:1 ОТ.

«Магнитогорск — с победой. Мы провели довольно сильную выездную игру, но начало третьего периода нас немного откатило назад. Мы совершенно не в своём стиле откатились, «Магнитка» применяла достаточно серьёзный прессинг, но если посмотреть на гол Антипина — это прекрасный пример того, как мы отошли назад, что совершенно не в нашем стиле, и Виктор прошёл через нашу защиту. После этого хозяева получили дополнительную энергию. Хотелось бы провести третий период лучше, чем мы его провели на самом деле.

Играть в овертайме — это всё равно что подбрасывать монетку. Был замечательный момент у нас при выходе «два в одного», когда Бек бросал, и был момент у Магнитогорска, который «Металлург» реализовал. Сейчас у нас перерыв, и после него мы с новыми силами вернёмся к игре», — цитирует Хартли пресс-служба «Авангарда».

«Авангард» потерпел третье поражение подряд, уступив в овертайме «Металлургу»
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