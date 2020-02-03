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«Авангард» потерпел третье поражение подряд, уступив в овертайме «Металлургу»

«Авангард» потерпел третье поражение подряд, уступив в овертайме «Металлургу»
Хоккей / КХЛ 0

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» — «Авангард». Встреча закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд на 35-й минуте после результативного броска Егора Мартынова. Хозяева сумели отыграться в третьей двадцатиминутке, когда Виктор Антипин забросил после сольного прохода, обыграв защитника соперника Вячеслава Войнова. Больше в основное время матча счёт не менялся.

В овертайме больше повезло хозяевам, которые сумели забросить победную шайбу. Её автором стал Николай Кулёмин.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2020, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Зернов) – 34:24' (5x5)   1:1 Антипин (Бирюков) – 42:37' (5x5)   2:1 Кулёмин – 64:40' (3x3)

«Авангард» потерпел уже третье поражение подряд. До этого омский клуб выдал серию из восьми побед. «Металлург» выиграл лишь второй матч из пяти последних.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Металлург» — «Авангард».

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