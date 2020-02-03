«Авангард» потерпел третье поражение подряд, уступив в овертайме «Металлургу»

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» — «Авангард». Встреча закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд на 35-й минуте после результативного броска Егора Мартынова. Хозяева сумели отыграться в третьей двадцатиминутке, когда Виктор Антипин забросил после сольного прохода, обыграв защитника соперника Вячеслава Войнова. Больше в основное время матча счёт не менялся.

В овертайме больше повезло хозяевам, которые сумели забросить победную шайбу. Её автором стал Николай Кулёмин.

«Авангард» потерпел уже третье поражение подряд. До этого омский клуб выдал серию из восьми побед. «Металлург» выиграл лишь второй матч из пяти последних.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Металлург» — «Авангард».