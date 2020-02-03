«Ак Барс» продлил победную серию до семи матчей, обыграв «Витязь»
В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал «Витязь», встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
На 5-й минуте встречи хозяева вышли вперёд после точного броска Дмитрия Юдина. Менее чем через 10 минут Джастин Азеведу удвоил преимущество хозяев. Ещё до перерыва Алексей Макеев сократил отставание гостей в счёте.
Во втором периоде Артём Галимов и Альберт Яруллин обеспечили более комфортное преимущество казанцам. В начале третьего периода Эмиль Галимов забросил пятую шайбу «Ак Барса», а в концовке матча Святослав Гребенщиков поставил точку в этой встрече.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2020, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Юдин (Петров, Галимов) – 04:19' (5x4) 2:0 Азеведу (Петров) – 13:22' (5x5) 2:1 Макеев (Лаюнен, Сёмин) – 15:16' (5x5) 3:1 Галимов (Рукавишников, Фрэттин) – 20:56' (5x5) 4:1 Яруллин (Яруллин, Галиев) – 39:22' (5x4) 5:1 Галимов (Фисенко) – 41:55' (5x5) 5:2 Гребенщиков (Сёмин) – 46:20' (5x5)
«Ак Барс» одержал седьмую победу подряд. «Витязь» потерпел третье поражение кряду в КХЛ.
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