«Ак Барс» продлил победную серию до семи матчей, обыграв «Витязь»

В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал «Витязь», встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

На 5-й минуте встречи хозяева вышли вперёд после точного броска Дмитрия Юдина. Менее чем через 10 минут Джастин Азеведу удвоил преимущество хозяев. Ещё до перерыва Алексей Макеев сократил отставание гостей в счёте.

Во втором периоде Артём Галимов и Альберт Яруллин обеспечили более комфортное преимущество казанцам. В начале третьего периода Эмиль Галимов забросил пятую шайбу «Ак Барса», а в концовке матча Святослав Гребенщиков поставил точку в этой встрече.

«Ак Барс» одержал седьмую победу подряд. «Витязь» потерпел третье поражение кряду в КХЛ.