Разин – о поражении «Нефтехимику»: опять третью игру праворукий иностранец нас «хоронит»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой нижнекамцев со счётом 6:2.

«Поздравляю «Нефтехимик» с победой. Опять тяжёлый счёт, но повторю, что нисколько не стыжусь, по игре мы нисколько не проиграли.

К сожалению, опять третью игру праворукий иностранец нас «хоронит». У нас большие проблемы с составом – первый раз за сезон пожалуюсь об этом. Основной вратарь – 70-80% успеха. Ни в коем случае не валю на вратарей. Молодой парень нас несколько раз выручил, подтаскивал в этом сезоне, ничего страшного. Идём дальше», — приводит слова Разина пресс-служба «Северстали».

Напомним, что 27-летний канадский форвард «Нефтехимика» Зак Митчелл отметился хет-триком в этом матче.

Череповецкий клуб, уступив в четвёртой игре кряду, имеет в своём активе 48 очков в 56 играх и занимает 10-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 10 очков. «Нефтехимик» (52) – на 11-м месте на Востоке, отставая на 5 очков, от занимающего 8-е место «Куньлуня».