Гол Панарина вошёл в десятку лучших шайб января по версии НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала видео лучших 10 голов января.

Гол российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в ворота «Детройт Ред Уингз» занял шестое место.

Возглавил рейтинг гол голкипера «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне в ворота «Чикаго Блэкхоукс». Второе место занял гол форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в ворота «Торонто Мэйпл Лифс», а замкнула тройку лучших шайба форварда «Нэшвилла» Филипа Форсберга в матче с «Эдмонтоном».

Видео можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне НХЛ Панарин провёл 50 игр, в которых забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ россиянин сыграл 371 матч, набрав 390 (143+247) очков.