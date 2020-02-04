Крылов: не претендую на кресло главы КХЛ, пока не верну «Авангард» в Омск

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов заявил, что не претендует на должность президента КХЛ, пока «ястребы» не вернутся в Омск. В настоящее время «Авангард» проводит домашние матчи в Балашихе.

«Строительство нового стадиона идёт по плану. Сейчас идёт подготовительная бумажная работа. Надеюсь, что в апреле мы выйдем на строительную площадку. Генподрядчик ещё не определён, мы не можем проводить тендер без утверждённого проекта. В сентябре 2022 года «Авангард» должен начать сезон в Омске.

Освободилось место президента КХЛ? У меня есть амбициозный проект вернуть «Авангард» в Омск, и пока этого не произойдёт, на кресло главы лиги я не претендую», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.