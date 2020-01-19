Крылов: Омск первым проведёт Матч звёзд, если будет современный дворец
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о ФОНБЕТ Неделе звёзд хоккея КХЛ.
«Звёздный уик-энд для того и придуман, чтобы креативить и веселиться. Наша команда была здесь самой креативной. Проведение Матча звёзд КХЛ – это серьёзный вопрос. Здесь же большие траты. Многое зависит от состояния региона. Построим в Омске дворец, тогда обязательно проведём Матч звёзд. Я уверен, если у нас будет современный стадион, мы первыми проведём», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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