Крылов: Омск первым проведёт Матч звёзд, если будет современный дворец

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о ФОНБЕТ Неделе звёзд хоккея КХЛ.

«Звёздный уик-энд для того и придуман, чтобы креативить и веселиться. Наша команда была здесь самой креативной. Проведение Матча звёзд КХЛ – это серьёзный вопрос. Здесь же большие траты. Многое зависит от состояния региона. Построим в Омске дворец, тогда обязательно проведём Матч звёзд. Я уверен, если у нас будет современный стадион, мы первыми проведём», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.