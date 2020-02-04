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Третьяк: хочу пожелать сборной России сплочённости и чтобы ребята упрятали самолюбие

Третьяк: хочу пожелать сборной России сплочённости и чтобы ребята упрятали самолюбие
Хоккей / Евротур 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от выступления сборной России в экспериментальном составе на третьем этапе Евротура.

«Каждый турнир для нашей команды – это новый вызов. Мы смотрим нашу молодёжь, наше будущее. Восемь игроков впервые наденут майку российской сборной. Одна из главных наших задач — чемпионат мира, который пройдёт в Швейцарии, и Олимпийские игры. Хотел бы пожелать нашей команде сплочённости и чтобы ребята упрятали своё самолюбие. Дисциплина бьёт класс, и примеров тому очень много», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Состав сборной России

Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Лямкин («Ак Барс»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Григорий Дронов («Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М).

Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Артём Галимов, («Ак Барс»), Денис Зернов («Авангард»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Артём Швец-Роговой (все – СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков (все — ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все — «Локомотив»), Александр Шаров («Сибирь»), Иван Игумнов («Динамо» М), Павел Порядин («Нефтехимик»).

Толчинский и Воронков не сыграют на Евротуре. Вместо них — Игумнов, Порядин и Швец-Роговой
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