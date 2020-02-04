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Толчинский и Воронков не сыграют на Евротуре. Вместо них — Игумнов, Порядин и Швец-Роговой

Толчинский и Воронков не сыграют на Евротуре. Вместо них — Игумнов, Порядин и Швец-Роговой
Хоккей / Евротур 0

Федерация хоккея России в «Твиттере» сообщила об изменениях в составе национальной команды на третий этап Евротура. Сергей Толчинский и Дмитрий Воронков не примут участия в Шведских играх. Вместо них в команду вызваны Иван Игумнов, Павел Порядин и Артём Швец-Роговой.

Состав сборной России:

Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Лямкин («Ак Барс»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Григорий Дронов («Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М).

Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Артём Галимов, («Ак Барс»), Денис Зернов («Авангард»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Артём Швец-Роговой (все – СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков (все — ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все — «Локомотив»), Александр Шаров («Сибирь»), Иван Игумнов («Динамо» М), Павел Порядин («Нефтехимик»).

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