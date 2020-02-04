Суббэн — о слабой игре: все ждут, что я буду претендовать на «Норриса» каждый сезон

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн поделился мнением о своих неудачных результатах в нынешнем сезоне. В 51 матче чемпионата 30-летний защитник набрал 11 (6+5) очков при показателе полезности "-18".



«Хочу верить, что люди, разбирающиеся в хоккее и следящие за мной, понимают, что я способен играть на совсем другом уровне, к которому я пока даже не приблизился. Мне есть к чему стремиться, и это позитивный момент. В последних восьми матчах меня постоянно выпускали на большинство, я наладил взаимопонимание с партнёрами, у меня были моменты. Мне показалось, что я стал играть так, как привык.



Я провёл не так много сезонов, в которых бы люди удивлялись, глядя на меня. Но этот чемпионат складывается очень тяжело. От меня постоянно ждут, что я в каждом сезоне буду в числе лучших защитников, что буду претендовать на приз Норриса. Я тоже этого хочу и знаю, что способен на это. Но мне кажется, что порой надо просто смириться с ситуацией, попытаться сыграть максимально успешно при сложившихся обстоятельствах. Сейчас я намерен дальше работать над собой и своей игрой. Думаю, что это поможет не только мне, но и ребятам вокруг меня», — цитирует игрока официальный сайт лиги.