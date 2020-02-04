Ринне — о борьбе за плей-офф: мы сражаемся за наши жизни

Вратарь клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился мнением о борьбе команды за место в розыгрыше Кубка Стэнли.



«Для нас сейчас каждая игра как плей-офф. Мы сражаемся за наши жизни и должны это понимать. Легко не будет, но эти матчи очень важны. Мы играем как команда, и все должны это чётко осознавать», — приводит слова Ринне официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Хищники», заработав в 51 матче 55 очков, занимают 11-е место в Западной конференции.



37-летний Ринне в текущем регулярном чемпионате принял участие в 32 матчах, одержав 17 побед. Голкипер отражает 89,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,01.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020