Ринне — о борьбе за плей-офф: мы сражаемся за наши жизни
Вратарь клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился мнением о борьбе команды за место в розыгрыше Кубка Стэнли.
«Для нас сейчас каждая игра как плей-офф. Мы сражаемся за наши жизни и должны это понимать. Легко не будет, но эти матчи очень важны. Мы играем как команда, и все должны это чётко осознавать», — приводит слова Ринне официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Хищники», заработав в 51 матче 55 очков, занимают 11-е место в Западной конференции.
37-летний Ринне в текущем регулярном чемпионате принял участие в 32 матчах, одержав 17 побед. Голкипер отражает 89,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,01.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
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