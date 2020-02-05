Бобровский — о поражении в овертайме со счётом 0:1: уже ничего не можем с этим поделать

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (0:1 ОТ). Российский голкипер отразил 44 броска в матче с бывшей командой, пропустив единственную шайбу от Зака Веренски.
«Мы набрали одно очко, и это хорошая новость. Мы оставим этот матч позади и будем двигаться вперёд. Мы уже ничего с этим поделать не можем. Самый важный матч — следующий», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.
Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин отыграл на ноль, благодаря чему вышел на первое место по шат-аутам в сезоне НХЛ. В активе латвийского голкипера четыре матча на ноль в чемпионате. Столько же на счету голкипера «Винннипег Джетс» Коннора Хеллебайка, однако американец провёл на 21 матч больше.
- 5 февраля 2020
-
10:45
-
10:22
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:39
-
09:15
-
09:01
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
08:05
-
07:40
-
07:21
-
07:15
-
06:57
-
06:51
-
06:37
-
06:37
-
06:29
-
06:27
-
06:17
-
06:13
-
06:06
-
06:02
-
05:55
-
05:55
-
05:30
-
04:27
-
03:45
- 4 февраля 2020
-
23:52
-
23:30
-
23:14
-
22:27
-
22:07