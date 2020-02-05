Бобровский — о поражении в овертайме со счётом 0:1: уже ничего не можем с этим поделать

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (0:1 ОТ). Российский голкипер отразил 44 броска в матче с бывшей командой, пропустив единственную шайбу от Зака Веренски.

«Мы набрали одно очко, и это хорошая новость. Мы оставим этот матч позади и будем двигаться вперёд. Мы уже ничего с этим поделать не можем. Самый важный матч — следующий», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин отыграл на ноль, благодаря чему вышел на первое место по шат-аутам в сезоне НХЛ. В активе латвийского голкипера четыре матча на ноль в чемпионате. Столько же на счету голкипера «Винннипег Джетс» Коннора Хеллебайка, однако американец провёл на 21 матч больше.