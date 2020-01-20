Мерзликин заставил «Коламбус» забыть Бобровского! Латвийский вратарь покоряет НХЛ

3 матча на ноль и четыре победы в последних четырёх матчах за «Блю Джекетс». Ещё не так давно 25-летний уроженец Риги не мог об этом и мечтать, считаясь четвёртым-пятым вратарём в системе «Коламбуса». Неудачное начало регулярного чемпионата тоже не добавляло уверенности, но теперь ходят разговоры о том, что этого парня можно рассматривать как одного из претендентов на приз лучшему новичку сезона. Кто же он такой, Элвис Мерзликин?

«Будет смешно провоцировать русских». Раньше вратарь Латвии был смелее Кто такой Элвис Мерзликин и что он хочет от нашей сборной.

Швейцарский герой

Родившись в Риге, вратарь с очень необычным именем никак не засветился в латвийском клубном хоккее, поскольку рос в другой стране, а юниорскую и молодёжную карьеру начал в Швейцарии, выступая за «Лугано». Это дало ему возможность не считаться иностранцем, хотя в сборную Латвии различных возрастов Мерзликин исправно привлекался. В 19-летнем возрасте он дебютировал за основной состав «Лугано» в NLA, одержав победу над «Лозанной» (2:1), после чего стало ясно — Элвис готов задать всем хорошего рок-н-ролла.



В свой первый полный сезон в «Лугано» он сыграл 22 матча (92,4% отражённых бросков), получил приз лучшему молодому хоккеисту чемпионата Швейцарии и приз от журналистов как самый впечатляющий игрок сезона. Через год Мерзликин стал основным голкипером «Лугано» и провёл уже 41 встречу (91,6% отражённых бросков), заработав приз лучшему вратарю сезона — «Жак Плант Трофи». О парне, хорошо зарекомендовавшем себя в Европе, начали говорить за океаном, тем более что не самый плохой выбор на драфте (3-й раунд, 76-й выбор) давал ему шансы проявить себя. Но в 2016 году он на три года продлил свой контракт с «Лугано» без всяких оговорок относительно НХЛ.



В сезоне-2017/2018 он взял свой второй трофей имени Жака Планта, и, вероятно, именно этот факт окончательно дал латвийцу дорогу за океан, тем более что «Коламбус» во главе со своим боссом Ярмо Кекяляйненом начал испытывать известные трудности в переговорах с тогдашним первым номером Сергеем Бобровским. Уверенно отыграв свой шестой и последний сезон за «Лугано», Мерзликин не смог удержать свой клуб от вылета в первом раунде плей-офф от «Цуга» и после окончания чемпионата Швейцарии дал согласие немедленно присоединиться к «Блю Джекетс».



Статистика Элвиса Мерзликина в сезоне-2019/2020

До ухода из «Лугано» Мерзликин успел прославиться тем, что забросил шайбу в свои ворота — в матче с «Амбри-Пиоттой» он так неудачно отпасовал партнёру, выйдя из ворот, что бросил прямо в пустую сетку. Тем не менее «Коламбус» его ждал и был готов работать с молодым стражем ворот, который не имел опыта выступлений в Северной Америке.



«Элвис – фактурный, атлетичный вратарь, который играл на очень высоком уровне в «Лугано» и готов сделать в карьере шаг вперёд. Мы считаем его лучшим на данный момент вратарём за пределами НХЛ и очень рады, что он связал своё будущее с нашей организацией», — говорил Кекяляйнен в марте 2019 года. Тогда ничто не намекало на то, что эти слова станут правдой.

— В последних 4 матчах Мерзликин остановил 134 из 136 бросков. — В семи матчах на домашней арене у Мерзликина 4 победы, 99,6% отражённых бросков и 1,08 гола за игру.



— У Мерзликина достаточное количество стартов, чтобы присутствовать в общей статистике вратарей по лиге. Он занимает 5-е место в НХЛ по проценту отражённых бросков (92,8%), девятое — по голам за игру (2,36) и делит 2-ю строчку по количеству «сухарей» (3).

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

«Новый Джордан Биннингтон»

Его дебют в НХЛ тоже трудно назвать удачным. 5 октября 2019 года он впервые в своей карьере сыграл в воротах «Коламбуса», но пропустил 7 шайб от «Питтсбурга» и показал далеко не самую выдающуюся игру. Краткая ссылка в АХЛ и неплохая игра бывшего бэкапа Бобровского Йоонаса Корписало оставляла Элвису мало шансов проявить себя, но постепенно Мерзликин освоился, а травма финна, случившаяся под Новый год, дала ему шанс.



31 декабря 2019 года Мерзликин великолепно отыграл домашний матч против «Флориды» (37 отражённых бросков, 1 пропущенный гол), и после этого застолбил за собой пост первого номера «Коламбуса». Из 10 матчей, сыгранных с 31 декабря, Мерзликин выиграл 8 и лишь в трёх встречах пропустил больше двух шайб.



Последний отрезок и вовсе получился триумфальным: четыре победы подряд, три «сухаря» и место в десятке лучших вратарей НХЛ по среднему проценту отражённых бросков! В лиге тут же заговорили о «новом Джордане Биннингтоне» и стали расценивать Элвиса как претендента на «Колдер Трофи».

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

«Мы отсасывали, а Элвис был невероятен»

«Для группы Элвиса Пресли было проблемой не потеряться на сцене на фоне яркого пения и выходок своего лидера. Элвис из «Коламбуса» наоборот, тянет своих парней наверх. В субботу в матче с «Нью-Джерси» он отразил 41 бросок и спас для своей команды встречу, которая легко могла быть проиграна», — хвалил Мерзликина обозреватель The Athletic Аарон Порцлайн.

Мерзликин: люблю вызывать игроков на дуэль, жду, что Панарин не разочарует Перед матчей с Россией вратарь латвийцев Элвис Мерзликин рассказал о ЧМ, нежелании играть в КХЛ и надежде получить оценку от Панарина.

Эмоциональный Джон Торторелла высказался ещё хлеще. «Мы отсасывали. А Элвис был невероятен. У нас играл один парень. Мы как команда играли только первые шесть минут, а потом смотрели на шоу Элвиса», — сказал Торторелла.



«Это здорово. Мы получили отличного голкипера Я действительно горжусь им, он является большой частью нашего успеха», — сказал капитан «Блю Джекетс» Ник Фолиньо. После ухода Бобровского он продолжил клубную традицию обниматься с вратарём после победы, и его крепкие объятия получили название «Летающий Элвис», сразу понравившись болельщикам.

«Я так благодарен болельщикам! Они просто удивительны», — сказал Мерзликин после победы над «Дэвилз» и закончил флеш-интервью для болельщиков на стадионе фирменным «спасибо большое» в стиле Элвиса Пресли.

Мерзликин — о России и КХЛ, май 2017 года:



«Предложения от российских клубов были после прошлогоднего чемпионата мира, но мне не нравятся Россия и КХЛ. Я даже не слежу за вашей лигой и не знаю, какие там есть команды. В России я был только один раз — в прошлом году в Москве. Может быть, в других городах очень здорово, мне трудно сказать. Но первое впечатление у меня не очень».

«Хочу играть и получать удовольствие»

Внезапные вратарские прорывы — не редкость для НХЛ. Примеры того же Биннингтона, Картера Харта или Ильи Самсонова всем известны, но в «Коламбусе», который мог опуститься на самое дно после ухода Бобровского и Панарина, этого ждали меньше всего.



«Я понимаю тех, кто меня критиковал после дебюта. Первый матч действительно был тяжёлым. Я играл, я проигрывал, но мама всегда говорила, что в поражениях нужно искать что-то позитивное. А когда случилась травма с Корписало, я попросил журналистов оставить меня в покое. Даже с братом не разговаривал — всех удалил из своей жизни, кроме девушки. Хотелось сосредоточиться, потому что я понял, что этот шанс может стать моим последним. Мне необходимо было его использовать.



Я не хочу говорить, что стал счастлив сейчас. Не хочу радоваться тому, что происходит. Просто нужно играть в хоккей и получать удовольствие. Раньше я накручивал себя, думал, что нужно непременно победить, я должен принести команде очки. А теперь, признаюсь честно, мне всё равно. Я просто хочу выйти на лёд и повеселиться, я не хочу нервничать», — заявил Мерзликин

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



Хорошо делать своё дело и не напрягаться — это вполне в духе того самого Элвиса, в честь которого родители нынешнего основного голкипера «мундиров» и назвали своего сына. А «Коламбус» и его фанаты, похоже, уже забыли, что когда-то за них играл двукратный обладатель «Везины». Теперь у них новый герой.