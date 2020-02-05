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Сборная России U17 победила Швецию в стартовом матче Турнира пяти наций

Сборная России U17 победила Швецию в стартовом матче Турнира пяти наций
Хоккей / Прочие 0

Юниорская сборная России U17 победила команду Швеции со счётом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в стартовом матче Турнира пяти наций.

Голы:
1:0 – Дмитрий Лобанов (Дмитрий Кателевский);
1:1 – Симон Эдвинссон (Уильям Стрёмгрен);
2:1 – Николай Сафронов (Иван Меховов, Данила Юров).

Вратари: Валерий Бринкман – Вигго Андрен.
Судьи: Сергей Кондратьев, Николай Красотин, Евгений Любомиров, Фёдор Шарапов.

Турнир проходит по круговой системе: команды играют по одному матчу друг против друга, победителем становится сборная с наибольшим количеством очков. Помимо России в турнире принимают участие юниорские сборные команды до 17 лет из США, Швеции, Финляндии и Чехии. Матчи проходят на ледовой площадке «Уфа-Арена».

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