НХЛ назвала условие, при котором может отпустить игроков на Олимпиаду 2022 года

Представители НХЛ и профсоюза игроков лиги на следующей неделе в Торонто возобновят переговоры о продлении коллективного трудового соглашения, сообщается на официальном сайте лиги.

«Я надеюсь, что конструктивный диалог, который мы вели в то время, в том числе и по вопросу возможного внесения в трудовое соглашение некоторых корректировок, сыграл свою роль в том, что мы продлили срок его действия. Я думаю, что мы провели тот период с большой пользой. Сейчас мы видим свою задачу в том, чтобы продолжить работу в таком же конструктивном ключе. Если нам удастся прийти к общему знаменателю относительно продления трудового соглашения, на что мы очень надеемся, то Кубок мира будет его составной частью.

Олимпиада? Даже если МОК сделает всё, о чём мы просим, то мы сможем поехать на Игры 2022 года только в рамках более широкого обсуждения этого вопроса с профсоюзом игроков, по итогам которого смогли бы обратиться к совету директоров и сказать им, что рекомендуем отпустить хоккеистов на Олимпиаду по таким-то причинам. Частично это связано с нашими взаимоотношениями с профсоюзом. Мы хотим, чтобы они оставались спокойными в течение длительного периода времени», — заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.