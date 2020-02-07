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НХЛ назвала условие, при котором может отпустить игроков на Олимпиаду 2022 года

НХЛ назвала условие, при котором может отпустить игроков на Олимпиаду 2022 года
Хоккей / Олимпиада 2018 0

Представители НХЛ и профсоюза игроков лиги на следующей неделе в Торонто возобновят переговоры о продлении коллективного трудового соглашения, сообщается на официальном сайте лиги.

«Я надеюсь, что конструктивный диалог, который мы вели в то время, в том числе и по вопросу возможного внесения в трудовое соглашение некоторых корректировок, сыграл свою роль в том, что мы продлили срок его действия. Я думаю, что мы провели тот период с большой пользой. Сейчас мы видим свою задачу в том, чтобы продолжить работу в таком же конструктивном ключе. Если нам удастся прийти к общему знаменателю относительно продления трудового соглашения, на что мы очень надеемся, то Кубок мира будет его составной частью.

Олимпиада? Даже если МОК сделает всё, о чём мы просим, то мы сможем поехать на Игры 2022 года только в рамках более широкого обсуждения этого вопроса с профсоюзом игроков, по итогам которого смогли бы обратиться к совету директоров и сказать им, что рекомендуем отпустить хоккеистов на Олимпиаду по таким-то причинам. Частично это связано с нашими взаимоотношениями с профсоюзом. Мы хотим, чтобы они оставались спокойными в течение длительного периода времени», — заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Пока Беттмэн рулит НХЛ, на Олимпиаде не будет серьёзного хоккея. Комиссару так удобно
Сильную и независимую лигу не волнует, что у нового поколения звёзд отнимают мечту.
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