Новичок «Монреаля»: было удивительно выходить на лёд вместе с Ковальчуком

Нападающий-новичок «Монреаль Канадиенс» Джейк Эванс прокомментировал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:2 ОТ). В этом матче, который стал для него первым за карьеру в НХЛ, он выходил на лёд во втором звене вместе с Ником Судзуки и Ильёй Ковальчуком.
«Мне было очень волнительно, но очень интересно. Было удивительно выходить вместе с Ковальчуком, звёздным и опытным хоккеистом. Кроме того, на стадионе было так шумно! Но бабочки в моём животе исчезли, как только я в первый раз коснулся шайбы», — приводит слова Эванса Montreal Journal.
36-летний российский нападающий «Канадиенс» провёл на льду 17 минут и 53 секунды, отметившись результативной передачей при втором голе. Его показатель полезности составил «+1». Теперь на его счету 20 (8+12) очков в 31 игре при показателе полезности «-4».
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