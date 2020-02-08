Российский защитник Сосунов вернулся в фарм-клуб «Тампы»
Российский защитник системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Олег Сосунов вернулся в фарм-клуб «молний». Далее 21-летний россиянин будет выступать за «Сиракьюз Кранч» в АХЛ, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее Сосунов играл в лиге Восточного побережья за «Орландо». Там в 13 матчах он отдал одну результативную передачу.
В этом сезоне в АХЛ Сосунов провёл четыре матча. В минувшем сезоне россиянин провёл 20 матчей в АХЛ за «Сиракьюз», забросив одну шайбу, и 17 — в Хоккейной лиге Восточного побережья за «Орландо», набрав 5 (1+4) очков.
«Молнии» задрафтовали 21-летнего россиянина под 178-м номером ещё в 2016 году.
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