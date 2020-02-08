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Ржига — о составе России: мы бы тоже дали дорогу молодым, но в Чехии их столько нет

Ржига — о составе России: мы бы тоже дали дорогу молодым, но в Чехии их столько нет
Хоккей / Евротур 0

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвёл итоги матча Евротура с командой Финляндии (1:3).

«Мы тактически переиграли финнов. Все игроки выполнили задачу. Только в первом периоде чуть-чуть были проблемы, но во втором мы ничего не позволили им сделать.

Конечно, хотим выиграть у России завтрашний матч. Будем готовиться, но нет подтекста, что когда-то я работал в России. Будет обычный матч отдельного турнира.

У России молодая команда? Смотрел матч с финнами. У нас тоже молодые. Не только у вас. Вы опять начинаете страховаться этими молодыми. Почему страхуетесь? Некоторые из них заняли второе место на молодёжном чемпионате мира. Если их позвали, пусть играют. У нас нет столько молодых, мы бы тоже дали им дорогу», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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