Ржига — о составе России: мы бы тоже дали дорогу молодым, но в Чехии их столько нет

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвёл итоги матча Евротура с командой Финляндии (1:3).



«Мы тактически переиграли финнов. Все игроки выполнили задачу. Только в первом периоде чуть-чуть были проблемы, но во втором мы ничего не позволили им сделать.



Конечно, хотим выиграть у России завтрашний матч. Будем готовиться, но нет подтекста, что когда-то я работал в России. Будет обычный матч отдельного турнира.



У России молодая команда? Смотрел матч с финнами. У нас тоже молодые. Не только у вас. Вы опять начинаете страховаться этими молодыми. Почему страхуетесь? Некоторые из них заняли второе место на молодёжном чемпионате мира. Если их позвали, пусть играют. У нас нет столько молодых, мы бы тоже дали им дорогу», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Чехия победила Финляндию на Евротуре, братья Зогорна забили по голу