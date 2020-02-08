Чехия победила Финляндию на Евротуре, братья Зогорна забили по голу
Сборная Финляндии проиграла команде Чехии со счётом 1:3 в матче Шведских игр, являющихся частью Еврохоккейтура. Напомним, в первом матче на этом этапе Евротура финская сборная обыграла Россию со счётом 3:0, Чехия потерпела поражение от Швеции (1:2).
Турнирная таблица и календарь Еврохоккейтура
Счёт во встрече был открыт на четвёртой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий сборной Чехии Роман Горак. Вскоре финны восстановили равновесие на табло, гол забил форвард Ере Карьялайнен. В концовке второго периода подопечные Милоша Ржиги вновь вышли вперёд усилиями нападающего Томаша Зогорны. В концовке основного времени точку поставил форвард чешской сборной Гинек Зогорна, забив в пустые ворота.
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