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Чехия победила Финляндию на Евротуре, братья Зогорна забили по голу

Чехия победила Финляндию на Евротуре, братья Зогорна забили по голу
Хоккей / Евротур 0

Сборная Финляндии проиграла команде Чехии со счётом 1:3 в матче Шведских игр, являющихся частью Еврохоккейтура. Напомним, в первом матче на этом этапе Евротура финская сборная обыграла Россию со счётом 3:0, Чехия потерпела поражение от Швеции (1:2).

Турнирная таблица и календарь Еврохоккейтура

Счёт во встрече был открыт на четвёртой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий сборной Чехии Роман Горак. Вскоре финны восстановили равновесие на табло, гол забил форвард Ере Карьялайнен. В концовке второго периода подопечные Милоша Ржиги вновь вышли вперёд усилиями нападающего Томаша Зогорны. В концовке основного времени точку поставил форвард чешской сборной Гинек Зогорна, забив в пустые ворота.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
08 февраля 2020, суббота. 14:30 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 3
Чехия
0:1 Горак – 03:53' (4x5)   1:1 Карьялайнен (Юнттила, Сало) – 10:00' (5x5)   1:2 Зогорна (Зогорна, Зогорна) – 39:34' (5x5)   1:3 Зогорна (Зогорна) – 58:54' (en)
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