Кучеров записал на свой счёт 41-й ассист

В Тампе (штат Флорида, США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости идёт второй период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Единственную пока шайбу в игре забросил Брейден Пойнт, в качестве ассистента выступил российский нападающий Никита Кучеров. Эта голевая передача стала для 27-летнего игрока 41-й в текущем розыгрыше НХЛ.

Также на его счету 25 шайб в сезоне-2019/2020. За всё время выступления за океаном Кучеров провёл в НХЛ 501 матч, забросил 213 шайб и сделал 315 голевых передач.

На данный момент «Тампа-Бэй Лайтнинг» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Айлендерс» — на шестой строчке. Отметим, что ворота обеих команд в этом матче защищают российские голкиперы, Андрей Василевский («Тампа») и Семён Варламов («Айлендерс»).