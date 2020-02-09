Кучеров записал на свой счёт 41-й ассист

В Тампе (штат Флорида, США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости идёт второй период, счёт 1:0 в пользу хозяев.
Единственную пока шайбу в игре забросил Брейден Пойнт, в качестве ассистента выступил российский нападающий Никита Кучеров. Эта голевая передача стала для 27-летнего игрока 41-й в текущем розыгрыше НХЛ.
Также на его счету 25 шайб в сезоне-2019/2020. За всё время выступления за океаном Кучеров провёл в НХЛ 501 матч, забросил 213 шайб и сделал 315 голевых передач.
На данный момент «Тампа-Бэй Лайтнинг» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Айлендерс» — на шестой строчке. Отметим, что ворота обеих команд в этом матче защищают российские голкиперы, Андрей Василевский («Тампа») и Семён Варламов («Айлендерс»).
- 9 февраля 2020
-
04:39
-
04:24
-
00:55
- 8 февраля 2020
-
23:36
-
22:59
-
22:30
-
22:17
-
21:57
-
21:44
-
21:40
-
21:37
-
21:34
-
21:16
-
21:07
-
20:51
-
20:45
-
20:43
-
20:25
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:34
-
19:04
-
18:57
-
18:31
-
18:10
-
17:52
-
17:42
-
17:36
-
17:25
-
17:16
-
16:59
-
16:42
-
16:29
-
15:58