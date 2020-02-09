Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кучеров записал на свой счёт 41-й ассист

Кучеров записал на свой счёт 41-й ассист
Хоккей / НХЛ 0

В Тампе (штат Флорида, США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости идёт второй период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Единственную пока шайбу в игре забросил Брейден Пойнт, в качестве ассистента выступил российский нападающий Никита Кучеров. Эта голевая передача стала для 27-летнего игрока 41-й в текущем розыгрыше НХЛ.

Также на его счету 25 шайб в сезоне-2019/2020. За всё время выступления за океаном Кучеров провёл в НХЛ 501 матч, забросил 213 шайб и сделал 315 голевых передач.

На данный момент «Тампа-Бэй Лайтнинг» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Айлендерс» — на шестой строчке. Отметим, что ворота обеих команд в этом матче защищают российские голкиперы, Андрей Василевский («Тампа») и Семён Варламов («Айлендерс»).

Гусев забросил десятую шайбу в НХЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020