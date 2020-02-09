Гусев забросил десятую шайбу в НХЛ

В Ньюарке (Нью-Джерси, США) на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Лос-Анджелес Кингз».

На момент написания новости идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев. Счёт в матче открыл российский нападающий Никита Гусев с передач Дэймона Сиверсона и Блейка Коулмана. Эта шайба стала для 27-летнего уроженца Москвы десятой в текущем розыгрыше НХЛ. Также голы забили Коулман и Пи Кей Суббэн.

До отъезда за океан Гусев выступал в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА, «Амур», «Югру» и СКА.

На данный момент «Нью-Джерси» располагается на 14-м месте в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» занимает последнее, 15-е место в Западной конференции.