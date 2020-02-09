Юниорская сборная России обыграла Швецию и выиграла Турнир четырёх наций в Гётеборге
Юниорская сборная России завершила выступление на Турнире четырёх наций, который проходил в Гётеборге. Сборная России (игроки в возрасте до 16 лет) в заключительном матче обыграла хозяев со счётом 2:1Б.
Хозяева открыли счёт в концовке первого периода, а российская команда отыгралась лишь в самой концовке за три минуты до сирены. В серии буллитов победный бросок нанёс капитан российской сборной Руслан Газизов.
Российская сборная выиграла Турнир четырёх наций, одержав три победы.
Турнир четырёх наций. Гётеборг, Швеция
Россия U16 — Швеция U16 — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Шайбы забросили:
0:1 — Суздалев (Бустедт), 18:39
1:1 — Кудрявцев (Квочко, Власов), 57:21
2:1 — Газизов, 65:00, ПБ
Вратари: Корзин — Хёвелид.
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