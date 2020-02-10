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«Анахайм» на выезде обыграл «Баффало»

«Анахайм» на выезде обыграл «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча проходила в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Благодаря заброшенным шайбам Якоба Сильверберга, Райана Гецлафа и Ника Ритчи «Анахайм» вёл со счётом 3:0 уже к середине первого периода. Гол шведского нападающего «Баффало» Юхана Ларссона к концу первого периода оставлял хозяев в игре. На 12-й минуте второго периода сократил отставание в счёте до минимального другой представитель Швеции в составе «Сэйбрз» — 19-летний защитник Расмус Далин, который был задрафтован в 2018 году под первым номером. Уверенная игра в обороне «Анахайма» в третьем периоде позволила им удержать счёт, одержав победу после двух поражений кряду.

«Анахайм Дакс», набрав 53 очка в 56 встречах, занимает 13-е место в Западной конференции. «Баффало Сэйбрз» (56) – 13-е на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Сильверберг (Стил, Дель Зотто) – 06:15' (5x5)   0:2 Гецлаф (Ракелль, Шор) – 10:45' (5x5)   0:3 Ритчи (Терри, Хенрик) – 12:00' (5x5)   1:3 Ларссон (Уилсон) – 18:53' (5x5)   2:3 Далин (Айкел, Веси) – 31:41' (5x4)
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