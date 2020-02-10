«Виннипег» обыграл «Чикаго», Тэйвз набрал 800-е очко в НХЛ, у Куликова «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Кайл Коннор и ещё по одной шайбе забросили Блейк Уилер, Эндрю Копп и Патрик Лайне.

В составе проигравшей команды отличились Доминик Кубалин и Брэйндон Саад. Результативной передачей отметился Джонатан Тэйвз, набравший 800-е очко в НХЛ. Российский защитник Дмитрий Куликов провёл на площадке 21 минуту и 4 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

«Виннипег» одержал четвёртую победу подряд. «Чикаго» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.