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«Виннипег» обыграл «Чикаго», Тэйвз набрал 800-е очко в НХЛ, у Куликова «-2»

«Виннипег» обыграл «Чикаго», Тэйвз набрал 800-е очко в НХЛ, у Куликова «-2»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Кайл Коннор и ещё по одной шайбе забросили Блейк Уилер, Эндрю Копп и Патрик Лайне.

В составе проигравшей команды отличились Доминик Кубалин и Брэйндон Саад. Результативной передачей отметился Джонатан Тэйвз, набравший 800-е очко в НХЛ. Российский защитник Дмитрий Куликов провёл на площадке 21 минуту и 4 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

«Виннипег» одержал четвёртую победу подряд. «Чикаго» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кубалик (Каджула, Тэйвз) – 00:15' (5x5)   0:2 Саад (Кейн, Силер) – 10:58' (5x5)   1:2 Коннор (Копп) – 23:44' (4x5)   2:2 Уилер (Пионк, Хеллебайк) – 49:05' (5x4)   3:2 Копп (Рослович, Моррисси) – 53:27' (5x5)   4:2 Лайне (Коннор, Шайфли) – 58:37' (en)   5:2 Коннор (Шайфли, Лайне) – 59:40' (en)
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