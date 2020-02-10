Шестёркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал первой звездой матча, совершив 42 сейва. Второй звездой был признан нападающий «Рейнджерс» Филип Хитил, на счету которого две результативные передачи. Третья звезда – ещё один форвард «Рейнджерс» Филлип Ди Джузеппе, который записал в свой актив одну результативные передачу.

«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 58 очков в 54 встречах, занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 9 очков. В следующем матче команда сыграет с «Виннипег Джетс».