Кенневилль — о 500 играх Бобровского: прекрасное достижение для вратаря

Перед матчем с «Филадельфией Флайерз» главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль отметил предстоящее достижение российского голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского. Предстоящий матч станет 500-м в карьере вратаря в НХЛ.
«Сергей — один из элитных голкиперов нашего вида спорта. Он проводит удивительную карьеру. Опыт, который он привнёс в нашу команду, очень важен для дальнейшего развития. Очевидно, что 500 матчей — солидное достижение для вратаря. Мы нуждаемся в Бобровском в концовке этого сезона. Его карьера чертовски хороша, и мы хотим, чтобы она продолжалась», — приводит слова специалиста официальный сайт «Флориды».
На данный момент Бобровский провёл в НХЛ 499 матчей, одержав победу в 279. Российский вратарь — двукратный обладатель «Везина Трофи» (2013, 2017) — приза, вручаемого лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.
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