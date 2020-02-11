Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 10 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 10 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

10 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие 13 российских игроков.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 50 секунд и не отметился результативными действиями. Его показатель полезности составил "-4". Это повторение худшего результата Овечкина в этом сезоне. Другой российский форвард, Евгений Кузнецов, смог провести на льду лишь девять минут и шесть секунд, после чего получил травму. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 23 минуты и 8 секунд с показателем полезности "-1". Голкипер Илья Самсонов отразил 15 из 20 бросков и был заменён на Брэйдена Холтби.

Обе шайбы в составе «Тампы» забросил нападающий Никита Кучеров, проведший на льду 18 минут 20 секунд. Первый гол он забил на третьей минуте матча с передачи другого россиянина Михаила Сергачёва, а вторую — в овертайме. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отыграл 22 минуты 24 секунды при показателе полезности "-1".

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»30 из 3390,91:4
Самсонов«Вашингтон»15 из 2075,03:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ковальчук (н)«Монреаль»0+00042250%21.36
Дадонов (н)«Флорида»0+0-10210-17.40
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-40630-21.50
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00010038%09.06
Кучеров (н)«Тампа»2+0+20800-18.20
Летунов (н)«Сан-Хосе»0+0000000%08.34
Любушкин (з)«Аризона»0+000030-11.39
Проворов (з)«Филадельфия»1+000402-25.22
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10012-23.08
Сергачёв (з)«Тампа»0+1+10303-22.47
Гавриков (з)«Коламбус»0+0-10112-22.24
«Флорида» уступила в четвёртом матче кряду. Бобровский пропустил 13 шайб на этом отрезке
«Тампа» не испугалась своего кошмара из прошлого. У Кучерова два гола в касание!
Первая встреча с «Коламбусом» после сенсанционного вылета из плей-офф обернулась победой. Никита набрал уже 20 очков в 11 играх.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020