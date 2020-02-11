Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 10 февраля 2020 года

10 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие 13 российских игроков.
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 50 секунд и не отметился результативными действиями. Его показатель полезности составил "-4". Это повторение худшего результата Овечкина в этом сезоне. Другой российский форвард, Евгений Кузнецов, смог провести на льду лишь девять минут и шесть секунд, после чего получил травму. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 23 минуты и 8 секунд с показателем полезности "-1". Голкипер Илья Самсонов отразил 15 из 20 бросков и был заменён на Брэйдена Холтби.
Обе шайбы в составе «Тампы» забросил нападающий Никита Кучеров, проведший на льду 18 минут 20 секунд. Первый гол он забил на третьей минуте матча с передачи другого россиянина Михаила Сергачёва, а вторую — в овертайме. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отыграл 22 минуты 24 секунды при показателе полезности "-1".
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|30 из 33
|90,9
|1:4
|Самсонов
|«Вашингтон»
|15 из 20
|75,0
|3:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|0+0
|0
|0
|4
|2
|2
|50%
|21.36
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|0
|-
|17.40
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-4
|0
|6
|3
|0
|-
|21.50
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|38%
|09.06
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|2+0
|+2
|0
|8
|0
|0
|-
|18.20
|Летунов (н)
|«Сан-Хосе»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|0%
|08.34
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|0
|-
|11.39
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+0
|0
|0
|4
|0
|2
|-
|25.22
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|2
|-
|23.08
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|+1
|0
|3
|0
|3
|-
|22.47
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|2
|-
|22.24
- 11 февраля 2020
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10:00
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09:34
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:32
-
08:20
-
08:01
-
07:47
-
07:30
-
07:05
-
06:46
-
06:27
-
06:25
-
06:08
-
06:07
-
05:50
-
04:36
-
04:14
-
04:02
-
03:42
-
02:14
-
01:14
- 10 февраля 2020
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23:56
-
23:45
-
23:30
-
23:10
-
23:00
-
22:25
-
22:05
-
22:00
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:58