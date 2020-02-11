Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 10 февраля 2020 года

10 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие 13 российских игроков.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 50 секунд и не отметился результативными действиями. Его показатель полезности составил "-4". Это повторение худшего результата Овечкина в этом сезоне. Другой российский форвард, Евгений Кузнецов, смог провести на льду лишь девять минут и шесть секунд, после чего получил травму. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 23 минуты и 8 секунд с показателем полезности "-1". Голкипер Илья Самсонов отразил 15 из 20 бросков и был заменён на Брэйдена Холтби.

Обе шайбы в составе «Тампы» забросил нападающий Никита Кучеров, проведший на льду 18 минут 20 секунд. Первый гол он забил на третьей минуте матча с передачи другого россиянина Михаила Сергачёва, а вторую — в овертайме. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отыграл 22 минуты 24 секунды при показателе полезности "-1".

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Флорида» 30 из 33 90,9 1:4 Самсонов «Вашингтон» 15 из 20 75,0 3:5

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ковальчук (н) «Монреаль» 0+0 0 0 4 2 2 50% 21.36 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 -1 0 2 1 0 - 17.40 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 -4 0 6 3 0 - 21.50 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 1 0 0 38% 09.06 Кучеров (н) «Тампа» 2+0 +2 0 8 0 0 - 18.20 Летунов (н) «Сан-Хосе» 0+0 0 0 0 0 0 0% 08.34 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 0 0 0 3 0 - 11.39 Проворов (з) «Филадельфия» 1+0 0 0 4 0 2 - 25.22 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 0 0 1 2 - 23.08 Сергачёв (з) «Тампа» 0+1 +1 0 3 0 3 - 22.47 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 -1 0 1 1 2 - 22.24

«Флорида» уступила в четвёртом матче кряду. Бобровский пропустил 13 шайб на этом отрезке