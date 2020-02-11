«Флорида» уступила в четвёртом матче кряду. Бобровский пропустил 13 шайб на этом отрезке
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» переиграл «Флориду Пантерз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «лётчиков».
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 33 (четвёртая шайба влетела в пустые ворота). Команда Джоэля Кенневилля проиграла в четвёртом матче кряду, из-за чего покинула зону плей-офф. На этом отрезке 31-летний россиянин пропустил 13 шайб.
В общей сложности в нынешнем сезоне Бобровский одержал 20 побед в 42 матчах, в среднем за встречу пропуская 3,27 шайбы и отражая 89,8% бросков. Среди голкиперов, сыгравших больше 30 матчей в этом чемпионате, Сергей занимает 22-е место по проценту отражённых бросков и 26-е по коэффициенту надёжности.
Бобровский: больше нет никаких оправданий
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