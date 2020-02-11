Тимашов: «Сибирь» не подготовилась к матчу должным образом

Защитник новосибирской «Сибири» Николай Тимашов поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» (0:3).



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020



«Почему провалили второй период? Не реализовали свои моменты. Было много моментов, нужно было забивать. Не выполнили установку сегодня. Поэтому и провалились. Физическое состояние у команды нормальное, просто должным образом не подготовились к игре. «Сибирь» сегодня застряла в средней зоне? Да, нам сказали об этом. Очень плохо проходили среднюю зону и потратили там много сил. Должны были играть по-другому», – сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.