СКА — «Амур»: во втором звене «армейцев» дебютирует 21-летний Кукштель

Стали известны составы петербургского СКА и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Санкт-Петербурге состоится сегодня, 11 февраля, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Место во втором звене хозяев занял 21-летний нападающий Павел Кукштель, для которого это будет дебютный матч в КХЛ.
СКА:
Самонов (Хелльберг);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Кемппайнен — Барабанов;
Токранов — Ожиганов, Карпов — Кукштель — Кетов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Якупов;
Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин, Каблуков.
«Амур»:
Киселёв (Евграфов);
Йордан — Витасек, Г. Зогорна — Т. Зогорна — Голубев;
Васильев — Игнатович, Файзуллин — Рассказов — Руденков;
Корягин — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Александров, Железков — Кузнецов — Лазарев.
- 11 февраля 2020
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