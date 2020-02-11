СКА — «Амур»: во втором звене «армейцев» дебютирует 21-летний Кукштель

Стали известны составы петербургского СКА и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Санкт-Петербурге состоится сегодня, 11 февраля, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Место во втором звене хозяев занял 21-летний нападающий Павел Кукштель, для которого это будет дебютный матч в КХЛ.



СКА:



Самонов (Хелльберг);

Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Кемппайнен — Барабанов;

Токранов — Ожиганов, Карпов — Кукштель — Кетов;

Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Якупов;

Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин, Каблуков.

«Амур»:



Киселёв (Евграфов);

Йордан — Витасек, Г. Зогорна — Т. Зогорна — Голубев;

Васильев — Игнатович, Файзуллин — Рассказов — Руденков;

Корягин — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Александров, Железков — Кузнецов — Лазарев.