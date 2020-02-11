Мартемьянов: «Барыс» сильнее «Автомобилиста» на данный момент

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от проигранного матча с «Барысом» (2:4).



«Хорошая игра была. Тяжело входили в матч. У нас был большой перерыв, а соперник был на ходу. До второй шайбы нравилась игра. Потом начался романтический хоккей, начали ошибаться, за что нас быстро наказали. Нужно отдать должное сопернику — они играли и в развитии атаки хорошо, и в завершении. Они сильнее нас на данный момент», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса».



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 25-й минуте, точным броском отметился нападающий «Барыса» Никита Михайлис. Вскоре «Автомобилист» ответил голом, автором которого стал форвард Евгений Мозер. Вскоре подопечные Андрея Мартемьянова вышли вперёд, шайбу забросил форвард Питер Холланд. Перед вторым перерывом гости восстановили равновесие на табло усилиями нападающего Ииро Пакаринена. На старте третьего периода голом отметился форвард «Барыса» Дастин Бойд. Точку поставил защитник гостей Атте Охтамаа.



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