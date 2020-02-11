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«Барыс» выиграл четвёртый матч подряд, одолев «Автомобилист»

«Барыс» выиграл четвёртый матч подряд, одолев «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке проиграл казахстанскому «Барысу» со счётом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда из Нур-Султана выиграла четвёртый матч подряд.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 25-й минуте, точным броском отметился нападающий «Барыса» Никита Михайлис. Вскоре «Автомобилист» ответил голом, автором которого стал форвард Евгений Мозер. Вскоре подопечные Андрея Мартемьянова вышли вперёд, шайбу забросил форвард Питер Холланд. Перед вторым перерывом гости восстановили равновесие на табло усилиями нападающего Ииро Пакаринена. На старте третьего периода голом отметился форвард «Барыса» Дастин Бойд. Точку поставил защитник гостей Атте Охтамаа.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 4
Барыс
Нур-Султан
0:1 Михайлис (Валк, Диц) – 24:04' (5x5)   1:1 Мозер (Секстон, Василевский) – 28:35' (5x5)   2:1 Холланд (Доус, Василевский) – 35:13' (5x5)   2:2 Пакаринен (Виделль) – 39:00' (5x5)   2:3 Бойд (Старченко, Охтамаа) – 41:30' (5x4)   2:4 Охтамаа – 54:50' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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