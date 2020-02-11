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Пелино: надеюсь, поражение станет для «Локомотива» уроком. Дисциплина немного упала

Пелино: надеюсь, поражение станет для «Локомотива» уроком. Дисциплина немного упала
Хоккей / КХЛ 0

Старший тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:4).

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«Знали, насколько важен этот матч «Нефтехимику». Знали, что соперник начнёт здорово. Соответственно, мы начали не очень эту игру, и они воспользовались этим. Понравилось, что мы смогли вернуться в игру и сравнять счёт. Но потом дисциплина немного упала, мы нахватали удалений. «Нефтехимик» заставил нас за это заплатить. Надеюсь, этот матч станет для нас хорошим уроком и в дальнейшем мы будем становиться только лучше», — цитирует тренера официальный сайт «Нефтехимика».

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