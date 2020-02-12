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Форвард «Коламбуса» Аткинсон пропустит две-три недели

Форвард «Коламбуса» Аткинсон пропустит две-три недели
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон пропустит две-три недели из-за травмы, информирует официальный сайт «мундиров». Как сообщается, у 30-летнего хоккеиста обнаружен вывих лодыжки.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги американский нападающий принял участие в 44 матчах, записав на свой счёт 26 (12+14) баллов при показателе полезности "+2" и шести минутах штрафного времени. В среднем Аткинсон проводит на площадке 18 минут за матч.

Актинсон выступает за «Коламбус» на протяжении всей карьеры в НХЛ.

За сборную США Аткинсон играл на чемпионате мира 2012 года. На том турнире он провёл все восемь матчей и отметился заброшенной шайбой в ворота сборной Беларуси. Вторым турниром Аткинсона за сборную США стал чемпионат мира 2018 года в Дании.

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