Форвард «Коламбуса» Аткинсон пропустит две-три недели

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон пропустит две-три недели из-за травмы, информирует официальный сайт «мундиров». Как сообщается, у 30-летнего хоккеиста обнаружен вывих лодыжки.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги американский нападающий принял участие в 44 матчах, записав на свой счёт 26 (12+14) баллов при показателе полезности "+2" и шести минутах штрафного времени. В среднем Аткинсон проводит на площадке 18 минут за матч.



Актинсон выступает за «Коламбус» на протяжении всей карьеры в НХЛ.



За сборную США Аткинсон играл на чемпионате мира 2012 года. На том турнире он провёл все восемь матчей и отметился заброшенной шайбой в ворота сборной Беларуси. Вторым турниром Аткинсона за сборную США стал чемпионат мира 2018 года в Дании.