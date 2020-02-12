Источник: Уэбер завершит сезон из-за травмы, его карьера под вопросом

Известный североамериканский инсайдер Ник Кипреос поделился мнением о травме защитника «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбера. Ветеран выбыл из строя 6 февраля, получив травму в матче с «Нью-Джерси Девилз».



«Источники сообщают, что Уэбер из-за травмы закончил сезон и его будущее под вопросом. Полученная травма связана с ногой, на которой в 2018 году ему уже делали операцию. Новая операция неизбежна», — написал Кипреос в «Твиттере».



Всего в 55 матчах текущего регулярного чемпионата на счёту Уэбера 34 (13+21) очка при показателе полезности «–8».



Из команды Американской хоккейной лиги «Лаваль» на замену был вызван Ксавье Улле. В 19 матчах за «Канадиенс» в прошлом сезоне защитник отдал три результативные передачи, а всего в 160 играх в НХЛ за «Монреаль» и «Детройт Ред Уингз» набрал 26 (5+21) очков.