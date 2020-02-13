Генеральный менеджер «Сент-Луиса» — о состоянии Боумистера: всё выглядит очень позитивно

Генеральный менеджер клуба «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о текущем состоянии здоровья защитника Джея Боумистера, потерявшего сознание во время первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс».
«Боумиестер проходит серию тестов, чтобы определить причины случившегося с ним сегодня в матче с «Анахаймом». Пока он показывает хорошие результаты и всё выглядит очень позитивно.
На скамейке в игре с «Анахаймом» у Джея случился сердечный приступ и медицинскому персоналу пришлось использовать дефибриллятор, чтобы реанимировать его. Он сразу пришел в себя и был переведён в медицинский центр в Ирвине», — приводит слова Армстронга официальный сайт «Сент-Луиса».
Игра между «Анахайм Дакс» и «Сент-Луис Блюз» будет доиграна позднее. Счёт, статистика и игровое время будут сохранены.
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