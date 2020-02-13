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Пастрняк снова возглавил снайперскую гонку НХЛ, обогнав Овечкина и Мэттьюса

Пастрняк снова возглавил снайперскую гонку НХЛ, обогнав Овечкина и Мэттьюса
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Главным героем матча стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик. Благодаря этому чешский форвард снова возглавил снайперскую гонку НХЛ, обогнав форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса. В активе Пастрняка теперь 41 гол в 58 матчах. Овечкин (55 матчей) и Мэттьюс (57 матчей) отстают на один точный бросок.

Четвёртое место делят нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (32 гола в 56 матчах) и нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (32 гола в 55 матчах).

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