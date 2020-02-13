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«Ванкувер» вывел из обращения номера братьев Седин

«Ванкувер» вывел из обращения номера братьев Седин
Хоккей / НХЛ 0

«Ванкувер Кэнакс» перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» провёл официальную церемонию вывода из обращения номеров легендарных нападающих Даниэля (22-й номер) и Хенрика Сединов (33-й номер). Именные стяги были подняты под своды «Роджерс-Арены», а их номера больше никогда не будут задействованы в истории «Ванкувера».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Шведские братья-близнецы были задрафтованы «Ванкувером» в 1999 году под вторым (Даниэль) и третьим (Хенрик) номерами и всю 17-летнюю карьеру провели в «Кэнакс».

Хенрик является лучшим бомбардиром (1070 очков) и лучшим ассистентом (830 передач) в истории клуба, а также занимает первое место по количеству проведённых игр (1330). Даниэль – лучший снайпер «Кэнакс» всех времён (393 шайбы).

Ранее «Кэнакс» уже вывели из обращения четыре номера: 10-й (Павел Буре), 12-й (Стэн Смил), 16-й (Тревор Линден) и 19-й (Маркус Нэслунд).

Эпохальные близнецы. История братьев Седин, которых нельзя не уважать
В ней есть много преданности и высокого мастерства. Но нет ни одного кубка Стэнли.
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