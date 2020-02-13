Нападающий «Сибири» Комаров выбыл из строя до конца сезона КХЛ

Нападающий «Сибири» Виктор Комаров получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Российский форвард выбыл из строя до конца сезона.

«Хоккеист прошёл углублённое медицинское обследование, которое показало, что для возвращения на лёд ему понадобится три месяца. И это означает, что в текущем сезоне форвард больше не сможет помочь «Сибири»», — говорится в официальном сообщении.

В этом сезоне 25-летний Комаров провёл 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету шесть заброшенных шайб и семь результативных передач при показателе полезности «+1» и 22 минутах штрафного времени. В среднем за матч Виктор проводил на льду 13 минут 50 секунд.