Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий «Сибири» Комаров выбыл из строя до конца сезона КХЛ

Нападающий «Сибири» Комаров выбыл из строя до конца сезона КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сибири» Виктор Комаров получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Российский форвард выбыл из строя до конца сезона.

«Хоккеист прошёл углублённое медицинское обследование, которое показало, что для возвращения на лёд ему понадобится три месяца. И это означает, что в текущем сезоне форвард больше не сможет помочь «Сибири»», — говорится в официальном сообщении.

В этом сезоне 25-летний Комаров провёл 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету шесть заброшенных шайб и семь результативных передач при показателе полезности «+1» и 22 минутах штрафного времени. В среднем за матч Виктор проводил на льду 13 минут 50 секунд.

Нападающий «Сибири» Первушин выбыл из строя до конца регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020