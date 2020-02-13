Маршан набрал 70+ очков в четвёртом сезоне кряду, повторив достижение Пастрняка
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Форвард «Бостона» Брэд Маршан сделал две результативные передачи, благодаря чему достиг отметки 70 очков в регулярном чемпионате. Канадец набрал не менее 70 очков в четвёртом сезоне подряд, повторив достижение одноклубника Давида Пастрняка. Всего в 58 матчах этого чемпионата Маршан набрал 71 (23+48) балл.
Рекорд «Брюинз» принадлежит Филу Эспозито, на счету которого серия из восьми сезонов с 70+ очками (с 1967/1968 по 1974/1975). По семь сезонов кряду в активе Рика Миддлтона и Питера Макнэба. Шесть сезонов подряд 70+ очков набирали Рэй Бурк, Джонни Буцик и Бобби Орр.
Пастрняк в матче с «Монреалем» повторил достижение Горди Хоу 68-летней давности
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