Галлахер — о травме Уэбера: по большому счёту ничего не изменилось
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брэндан Галлахер поделился мнением о травме защитника Ши Уэбера, из-за которой канадец выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель.
«Мы уже сталкивались с чем-то подобным. Конечно, Уэбер очень много значит для нас, но по большому сч`ту ничего не изменилось: на лёд по-прежнему выходят пять человек, которые должны сделать свою работу. Мы не можем полагаться на одного человека», — цитирует Галлахера пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Всего в 55 матчах нынешнего регулярного чемпионата на счёту Уэбера 34 (13+21) очка при показателе полезности «+8». Всего за карьеру он провёл 980 матчей, в которых набрал 568 (216+352) очков при коэффициенте полезности «+83».
Защитник «Монреаля» Ши Уэбер выбыл на срок от 4 до 6 недель
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