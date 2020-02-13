В Балаково проходит турнир «Золотая шайба» на призы олимпийского чемпиона Коваленко

В городе Балаково (Саратовская область) проходит VII турнир по хоккею «Золотая шайба» на призы олимпийского чемпиона Андрея Коваленко.

В турнире принимают участие шесть команд (юноши 2004-2005 г.р.): «Металлург» (г. Соликамск, Пермский край), «Ракета» (г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область), «Русич» (г. Фурманов, Ивановская область), «Каинск» (Куйбышевский район, Новосибирская область), «Прометей» (г. Балаково, Саратовская область), «Ярославич» (г. Ярославль, Ярославская область).

«История турнира «Золотая шайба» на призы олимпийского чемпиона Андрея Коваленко начинается с олимпийского 2014 года, когда была Олимпиада в Сочи. Сейчас проходит уже седьмой турнир. Этот турнир — единственный, где именно городская администрация берёт на себя расходы и по питанию, и по проживанию команд, уважая достижения своего земляка», — отметил вице-президент клуба «Золотая шайба» Юрий Германенко.

В Салавате (Республика Башкортостан) с 12 по 18 февраля проходят Всероссийские финальные соревнования среди сельских команд (юноши 2005-2006 г.р.), в которых принимают участие 16 команд:

1. «Бакалы», Респ. Башкортостан (Бакалинский р-н)

2. «Белый Барс», Самарская обл. (Кошкинский р-н)

3. «Восток», Приморский край (с. Чугуевка)

4. «Дальнее Константиново», Нижегородская обл. (пгт. Д.Константиново)

5. «Кристалл», Респ. Башкортостан (Кушнаренковский р-н)

6. «Лачын», Респ. Татарстан (с. Актаныш)

7. «Молот», Челябинская обл. (г. Чебаркуль)

8. «Олимп», Вологодская обл. (п. Майский)

9. «Прометей», Пермский край (пгт. Павловский)

10. «Сибирь», Томская обл. (Кожевниковский р-н)

11. «Старица», Тверская обл. (г. Старица)

12. «Старт», Орловская обл. (Новодеревеньковский р-н)

13. «Стулово», Кировская обл. (Слободской р-н)

14. «УЛК», Архангельская обл. (с. Березник)

15. «Юность», Новосибирская обл. (Татарский р-н)

16. «Яльчики», Чувашская Респ. (Яльчикский р-н)

По итогам турнира команды, занявшие первое-третье места, будут награждены кубками, медалями и дипломами. Также состоится награждение в специальных пяти номинациях и выделят лучших игроков в каждой команде.