Драйзайтль первым в сезоне НХЛ набрал 90 очков, отрыв в гонке бомбардиров — девять баллов

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30, позволив отличиться только защитнику «нефтяников» Калебу Джонсу. Американскому защитнику ассистировали Райан Ньюджент-Хопкинс и Леон Драйзайтль.

Лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ Драйзайтль увеличил отрыв от травмированного одноклубника Коннора Макдэвида до девяти очков в гонке бомбардиров. В активе немецкого форварда стало 90 (32+58) очков после 57 матчей. На счету Макдэвида — 81 (30+51) балл после 55 встреч.

81 очко в сезоне набрал и форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Чешский нападающий забросил 41 шайбу и сделал 40 результативных передач в 58 матчах регулярки.