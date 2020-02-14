Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 13 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 13 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

13 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей, в которых приняли участие 23 российских игрока.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил три шайбы в первом периоде и был заменён. Нападающий Евгений Дадонов провёл на площадке 19 минут и 59 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+2». Защитник «Филадельфии» Иван Проворов получил 25 минут и 20 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30 и продлил личную серию без поражений в основное время до 20 матчей. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Также ему удалось реализовать послематчевый буллит. Нападающий Павел Бучневич записал в актив заброшенную шайбу.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 25 минут и 48 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов получил 23 минуты и 1 секунду игрового времени и также не набрал очков.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»29 из 3096,73:1
Бобровский«Флорида»6 из 966,72:6
Георгиев«Рейнджерс»23 из 2688,54:3 Б
Варламов«Айлендерс»16 из 1888,90:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Гурьянов (н)«Даллас»1+0+10310-15.05
Волков (н)«Тампа»0+0-10120-10.43
Дадонов (н)«Флорида»0+0+20201-19.59
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0+10000-16.46
Анисимов (н)«Оттава»0+1+1020267%12.58
Наместников (н)«Оттава»1+0+10321-15.36
Панарин (н)«Рейнджерс»1+1+30300-23.17
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+000500-17.04
Овечкин (н)«Вашингтон»0+000730-25.48
Ничушкин (н)«Колорадо»0+000111-09.36
Каменев (н)«Колорадо»0+1+1000160%06.54
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+10004043%13.10
Гавриков (з)«Коламбус»0+100310-21.26
Сергачёв (з)«Тампа»0+0+10432-23.34
Зайцев (з)«Оттава»0+002044-19.50
Любушкин (з)«Аризона»0+0+10031-14.37
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10011-25.20
Орлов (з)«Вашингтон»0+000140-23.01
Задоров (з)«Колорадо»0+000111-17.13
Куинн: если бы не сейв Георгиева, всё было бы закончено
Овечкин почти не уходил со льда, нанёс 7 бросков, но не забил. Когда ждать 700-й гол?
Но хотя бы «Вашингтон» не провалился, вернулся с 0:2 и обыграл «Колорадо».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020