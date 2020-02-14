Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 13 февраля 2020 года

13 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей, в которых приняли участие 23 российских игрока.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил три шайбы в первом периоде и был заменён. Нападающий Евгений Дадонов провёл на площадке 19 минут и 59 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+2». Защитник «Филадельфии» Иван Проворов получил 25 минут и 20 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30 и продлил личную серию без поражений в основное время до 20 матчей. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Также ему удалось реализовать послематчевый буллит. Нападающий Павел Бучневич записал в актив заброшенную шайбу.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 25 минут и 48 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов получил 23 минуты и 1 секунду игрового времени и также не набрал очков.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 29 из 30 96,7 3:1 Бобровский «Флорида» 6 из 9 66,7 2:6 Георгиев «Рейнджерс» 23 из 26 88,5 4:3 Б Варламов «Айлендерс» 16 из 18 88,9 0:5

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Гурьянов (н) «Даллас» 1+0 +1 0 3 1 0 - 15.05 Волков (н) «Тампа» 0+0 -1 0 1 2 0 - 10.43 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 +2 0 2 0 1 - 19.59 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 +1 0 0 0 0 - 16.46 Анисимов (н) «Оттава» 0+1 +1 0 2 0 2 67% 12.58 Наместников (н) «Оттава» 1+0 +1 0 3 2 1 - 15.36 Панарин (н) «Рейнджерс» 1+1 +3 0 3 0 0 - 23.17 Бучневич (н) «Рейнджерс» 1+0 0 0 5 0 0 - 17.04 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 7 3 0 - 25.48 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 0 0 1 1 1 - 09.36 Каменев (н) «Колорадо» 0+1 +1 0 0 0 1 60% 06.54 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+1 0 0 0 4 0 43% 13.10 Гавриков (з) «Коламбус» 0+1 0 0 3 1 0 - 21.26 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 +1 0 4 3 2 - 23.34 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 2 0 4 4 - 19.50 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 +1 0 0 3 1 - 14.37 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -1 0 0 1 1 - 25.20 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 0 1 4 0 - 23.01 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 0 1 1 1 - 17.13

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