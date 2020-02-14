Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 13 февраля 2020 года

13 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей, в которых приняли участие 23 российских игрока.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил три шайбы в первом периоде и был заменён. Нападающий Евгений Дадонов провёл на площадке 19 минут и 59 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+2». Защитник «Филадельфии» Иван Проворов получил 25 минут и 20 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-1».
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30 и продлил личную серию без поражений в основное время до 20 матчей. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Также ему удалось реализовать послематчевый буллит. Нападающий Павел Бучневич записал в актив заброшенную шайбу.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 25 минут и 48 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов получил 23 минуты и 1 секунду игрового времени и также не набрал очков.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|29 из 30
|96,7
|3:1
|Бобровский
|«Флорида»
|6 из 9
|66,7
|2:6
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|23 из 26
|88,5
|4:3 Б
|Варламов
|«Айлендерс»
|16 из 18
|88,9
|0:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|1+0
|+1
|0
|3
|1
|0
|-
|15.05
|Волков (н)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|0
|-
|10.43
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|+2
|0
|2
|0
|1
|-
|19.59
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|+1
|0
|0
|0
|0
|-
|16.46
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+1
|+1
|0
|2
|0
|2
|67%
|12.58
|Наместников (н)
|«Оттава»
|1+0
|+1
|0
|3
|2
|1
|-
|15.36
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|1+1
|+3
|0
|3
|0
|0
|-
|23.17
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|0
|0
|5
|0
|0
|-
|17.04
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|7
|3
|0
|-
|25.48
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|09.36
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+1
|+1
|0
|0
|0
|1
|60%
|06.54
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|0
|0
|4
|0
|43%
|13.10
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+1
|0
|0
|3
|1
|0
|-
|21.26
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|+1
|0
|4
|3
|2
|-
|23.34
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|2
|0
|4
|4
|-
|19.50
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|+1
|0
|0
|3
|1
|-
|14.37
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|1
|-
|25.20
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|1
|4
|0
|-
|23.01
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|17.13
- 14 февраля 2020
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:54
-
08:39
-
08:21
-
08:18
-
08:09
-
08:02
-
07:52
-
07:33
-
07:19
-
07:06
-
06:55
-
06:35
-
06:23
-
06:09
-
06:05
-
05:58
-
05:57
-
05:43
-
05:30
-
05:17
-
04:43
-
04:23
-
03:56
-
03:30
- 13 февраля 2020
-
23:58
-
23:50
-
23:35
-
23:20
-
22:52