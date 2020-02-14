Овечкин почти не уходил со льда, нанёс 7 бросков, но не забил. Когда ждать 700-й гол?

Попытка номер три для Александра Овечкина забить 700-й гол в сезоне, попытка номер три для «Вашингтона» вернуть победный запал. Россиянин забросил 14 шайб в семи матчах, остановился на отметке 698 и замолчал. Более того, в последней игре с «Айлендерс» он вообще провёл худший матч сезона, заработав «-4» по показателю полезности.

Весь хоккейный мир пристально следит за Овечкиным, и немало фанатов «столичных» приехали на выездной матч в Денвер, чтобы при удаче прикоснуться к истории. Александру это внимание уже порядком надоело. «Без разницы. Мы смотрим видео, знаем свои ошибки. С нами всё будет в порядке», — с недовольным лицом отвечал он на вопрос о том, спадёт ли с него давление в выездной серии.

В первом периоде «Колорадо» был агрессивнее, быстрее, цепко держался за шайбу и переходил из обороны в атаку. Так «лавины» организовали первый гол – Маккиннон одним шагом обогнал Джона Карлсона на синей линии и отдал передачу на Андре Бураковски.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Колорадо Эвеланш».

Затем Микко Рантанен реализовал большинство потрясающим кистевым броском, а Маккиннон записал на свой счёт ещё одну передачу и стал четвёртым игроком в этом сезоне, который набрал 80 очков.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

«Вашингтон» провалился. Овечкин повторил худший матч в сезоне, Кузнецов получил травму А Самсонов пропустил 5 голов и был заменён.

У «Вашингтона» в первом периоде был заметен только капитан, который имел два великолепных момента. Сначала он оказался один перед воротами и почти обыграл Филипа Грубауэра, но вратарь «Колорадо» не дал себя обмануть и, выкатившись далеко из ворот, выбил шайбу клюшкой. Затем Александр на пятачке мог замыкать передачу Никласа Бекстрёма, но шайба пошла выше ворот.

Второй период стал противостоянием спецбригад и началом камбэка гостей. «Кэпс» смогли выстоять в формате «три на пять», а сами реализовали большинство. «Колорадо» старалось максимально опекать Овечкина. Все в НХЛ в курсе, что Александру не терпится забить 700-й гол, и никто не хочет дать ему это сделать. «Не хочу быть частью этой истории. Будет приятнее посмотреть это по телевизору, а не присутствовать на льду», — говорил Грубауэр перед игрой. Овечкин не забил, но хозяева не уследили за Бекстрёмом, который замкнул передачу на дальней штанге.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

«Смотреть, как Овечкин крутится в круге вбрасывания, всё равно что смотреть в документалке о животных, как лев готовится схватить и разорвать газель», — написал обозреватель The Athletic Райан Кларк. В третьем периоде фанаты «столичных» скандировали «Ови, Ови, когда гости вновь вышли на большинство, но в роли льва сегодня выступал не капитан. Ещё один гол в формате «пять на четыре» записал на свой счёт Том Уилсон.

Статистика Александра Овечкина в сезоне НХЛ-2019/2020

Овечкин продолжал обрушивать град бросков на ворота Грубауэра, внимательно изучал в паузах свою клюшку, проверяя, всё ли с ней в порядке, и хмурился. Но повод для радости всё равно был. Сравняв счёт, «Вашингтон» окончательно воспрял и за две с небольшим минуты до конца Ти Джей Оши вывел гостей вперёд. «Колорадо» взял тайм-аут и снял вратаря, и практически всё оставшееся время на льду был Овечкин, пытаясь поразить хотя бы пустые ворота. Всего за матч он нанёс семь бросков, проведя на льду 25 минут и 48 секунд (второй показатель в сезоне). Но однажды это всё-таки случится. В этом сезоне засуха Александра ещё ни разу не длилась больше трёх игр.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.