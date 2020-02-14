Куинн: если бы не сейв Георгиева, всё было бы закончено

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил вклад голкипера Александра Георгиева в победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:3 Б). Российский вратарь справился с выходом «один в ноль» в исполнении Райана Донато при счёте 1:3.
«Матч складывался крайне разочаровывающим образом для нас. Они отлично действовали в обороне, прекрасно контролировали среднюю зону, а мы ничего не могли с этим поделать. Но мы не сдались. В течение всего сезона мы говорили, что наша вера друг в друга позволяет команде прогрессировать. Ещё никогда это не было так очевидно, как сегодня.
Сейв Георгиева после броска Донато был очень важен. Если бы «Миннесота» смогла забить в том эпизоде, то для нас всё было бы закончено. «Уайлд» хорошо атаковали весь матч, делали хорошие подправления на пятаке, однако смелые усилия Георгиева нас спасли», — цитирует Куинна NYRangersNews.
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